2019-11-30T11:14:19+03:00
Общество

«Дефицит мест и переполненность классов»: Треть опрошенных жителей Юга России недовольны состоянием образования

Такие цифры озвучил полпред в ЮФО Владимир Устинов
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону обсудили проблемы образования.В Ростове-на-Дону обсудили проблемы образования.Фото: Ольга Крыльцова
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В Ростове-на-Дону обсудили проблемы образования. Заседание на эту тему прошло под председательством полпреда в ЮФО Владимира Устинова. Он озвучил результаты исследования, согласно которому 34 процента опрошенных оказались недовольны состоянием общего образования. В числе основных претензий - переполненность классов, обучение в две смены и дефицит мест в школах.

Однако эти вопросы решаются, в том числе в рамках нацпроекта «Образование». Только в текущем году выделено десять миллиардов рублей, в том числе на модернизацию инфраструктуры и создание новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Кроме того, по словам спикера, в регионах активно идет разработка проектно-сметной документации, а ряд объектов уже введен в эксплуатацию. Также проведена значительная организационная работа по подготовке к реализации проекта, в том числе по взаимодействию с федеральными органами власти.

Однако по итогам первых девяти месяцев этого года отмечалось низкое кассовое исполнение выделенных средств в Республике Крым, Севастополе, Астраханской области и Республике Калмыкия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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