2019-11-30T11:30:48+03:00
Общество

В Новочеркасске из инфекционной больницы уволились все врачи

Ольга ГОПАЛО
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В городе Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов.В городе Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В городе Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов. Об этом сообщили в мэрии города. По данным чиновников, причина закрытия - увольнение всех докторов, работавших в стационаре.

Известно, что в медучреждении работали всего три врача, двое из которых старше 70 лет. В ноябре они написали заявление об увольнении по собственному желанию. Еще один врач-инфекционист - он же заведующий отделением, в настоящее время находится на больничном, однако по выходу также решил уволиться.

- Средний медицинский персонал медучреждения находится на рабочих местах, выполняя должностные обязанности по лечению пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы, - добавили в горздраве Новочеркасска.

Однако без медицинской помощи горожане не останутся. Пока и взрослых, и юных пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая и Ростова-на-Дону. А детей с ангиной, пневмонией и ОРВИ еще и в горбольницу Новочеркасска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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