2019-11-30T12:15:01+03:00
Общество

Футбольный матч «Ростов»-«Урал» 30 ноября 2019: какие дороги перекроют

Выясняем, какие дороги перекроют в день футбольного матча «Ростов»-«Урал»
Ольга ГОПАЛО
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Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Фото: официальная страница ВКонтакте ФК "Ростов".Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Фото: официальная страница ВКонтакте ФК "Ростов".
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Футбольный матч «Ростов»-«Урал» 30 ноября 2019: какие дороги перекроют. Известно, что матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Как сообщили в пресс-службе клуба: купить билеты еще не поздно. А вот в донском главке рассказали, что из-за матча будут перекрыты дороги.

В частности, с 12:30 до 20:30 не проехать по дорогам восточного и западного пешеходно-транспортных проездов стадиона «Ростов-Арена».

А с 14:00 до 20:30 будет ограничено движение по автодороге съезда с Южного подъезда к городу Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережная (съезд к улице Пойменная, 1).

Также будет не проехать с 18:30 до 20:30 - по Магистральной улице - от Южного подъезда до улицы Левобережной. Водителей просят заранее планировать маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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