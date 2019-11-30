2019-11-30T13:00:44+03:00
Общество

Южный подъезд к Ростову-на-Дону расширят до восьми полос

Там появятся новые разворотные эстакады
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону Южный подъезд к городу будет расширен до восьми полос. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.В Ростове-на-Дону Южный подъезд к городу будет расширен до восьми полос. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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В Ростове-на-Дону Южный подъезд к городу будет расширен до восьми полос. В настоящее время дорожники уже приступили ко второму этапу реконструкции. Известно, что там будут построены новые разворотные эстакады, а также реконструирована Батайская развязка на седьмом километре.

В правительстве региона добавили, что основной ход дороги также будет расширен с четырех до восьми полос. А максимальная пропускная способность участка будет составлять 120 тысяч автомобилей в сутки, что превышает нынешнюю потребность в два раза.

Помимо этого, чиновники с дорожниками обсудили и строительство развязки на девятом километре федеральной трассы «Ростов – Таганрог – граница с Украиной,» которая свяжет международный транспортный маршрут со строящимся Северным обходом города, а также перспективу реконструкции Северного объезда в город Ростов-на-Дону.

В региональном правительстве уверены, что объекты улучшат межрегиональное сообщение, а также решат важные стратегические задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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