В Ростове-на-Дону 20-летний парень, проигравшись в карты, ограбил прохожую

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-30T13:45:39+03:00

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В полицию города Ростова-на-Дону обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой преступника. ЧП произошло на одной из городских улиц, где у нее из рук неизвестный вырвал сумку.

По горячим следами стражам порядка удалось задержать злоумышленника, который после инцидента скрылся в ближайших дворах. Как рассказали Главном Управлении МВД России по региону, им оказался 20-летний житель Веселовского района. Он рассказал полицейским, что накануне проигрался в карты, поэтому решил приехать в донскую столицу на заработки. План созрел сам собой, когда молодой человек увидел на улице хорошо одетую девушку.

В итоге в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет за решеткой.

К слову, вещи ростовчанке уже вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU