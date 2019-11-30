В Ростове-на-Дону водитель получил реальный срок за тонированные стекла у иномарки

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-30T15:13:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону водитель иномарки «Ниссан» получил реальный срок за то, что ездил в автомобиле с тонированными стеклами. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, иномарку госавтоинспекторы остановили в Ворошиловском районе донской столицы. При проверке документов выяснилось, что водителя в свое время наказали за тонированные передние стекла в автомобиле. Он был обязан устранить нарушение, но этого не сделал. Тогда ростовчанина доставили прямиком в суд, который и вынес постановление об аресте на несколько дней.

Как добавили в ведомстве, согласно ГОСТ, ветровое стекло автомобиля должно пропускать 75 процентов света, а боковые передние – 70 процентов. Штраф составляет 500 рублей, а также предписание устранить нарушение. При повторном попадании на карандаш инспекторов ДПС, суд может уже назначить штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

К слову, с начала года за нарушения требований к светопропускаемости стекол оштрафованы около девяти тысяч водителей. А 162 ростовских водителя уже отбыли наказание за неисполнение требований сотрудников ДПС. Ежедневно дорожные полицейские выявляют около 30 машин с тонированными стеклами.

ИСТОЧНИК KP.RU