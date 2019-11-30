2019-11-30T15:37:30+03:00
Общество

В Ростовской области в розыск объявлена 32-летняя Нина Демешко

Несколько дней назад она вышла из дома и не вернулась
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области в розыск объявлена 32-летняя Нина Демешко. Фото: "Лиза Алерт Юг".В Ростовской области в розыск объявлена 32-летняя Нина Демешко. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлена 32-летняя Нина Демешко. Известно, что еще в четверг, 28 ноября, дончанка вышла из своего дома, расположенного в городе Шахты, однако обратно не вернулась. Известно, что с тех пор никто не знает о том, где она может находиться - ни близкие, ни родные.

- В день исчезновения она была одета в синее пальто, светлую шапку, синие штаны и светло-коричневые ботинки, - рассказали волонтеры, занимающиеся ее поисками. - Рост молодой женщины 156 сантиметров, она плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Нина Анатольевна нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом городе.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде, и, если вы что-то знаете о том, где она может быть, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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