В Ростове-на-Дону мужчина взял в лизинг автомобиль, покатался и продал

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-30T16:13:42+03:00

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В полицию города Ростова-на-Дону обратился сотрудник одной из лизинговых компаний города. Он рассказал, что их клиент взял в лизинг автомобиль «Хендай Акцент». Мужчина внес только первоначальный взнос за иномарку, но потом перестал переводить деньги и отвечать на звонки. Стражи порядка изучили документы и нашли пропавшего клиента.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, им оказался 34-летний житель города Ессентуки, который жил в донской столице. Злоумышленник признался, что немного покатался на иномарке, а затем ее продал. Причем деньги предприимчивый клиент уже успел потратить. В отношении любителя халявы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Не исключено, что ближайшие несколько лет он может провести за решеткой. А пока решение суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU