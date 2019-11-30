В Гуково украли четыре аккумулятора с сотовой вышки

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-30T16:25:32+03:00

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В Гуково сотовая вышка осталась без четырех аккумуляторов. Об этом в местный отдел полиции сообщил предприниматель, который занимается их обслуживанием. Стоимость ущерба бизнесмен оценил в сто тысяч рублей.

Задержать злоумышленника оказалось делом техники. Стражи порядка проверили пункты приема металлолома и нашли пропажу. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, задержанным оказался 38-летний житель соседнего города Шахты. Он специально приехал в Гуково, чтобы украсть. В итоге, вскрыл железный ящик, находящийся под вышкой подручными средствами и вытащил оттуда содержимое, а затем сдал в пункт приема металлолома. Деньги мужчина уже успел потратить.

В отношении шахтинца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ближайшие пару лет он может провести в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU