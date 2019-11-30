В Гуково украли четыре аккумулятора с сотовой вышки
В Гуково сотовая вышка осталась без четырех аккумуляторов. Об этом в местный отдел полиции сообщил предприниматель, который занимается их обслуживанием. Стоимость ущерба бизнесмен оценил в сто тысяч рублей.
Задержать злоумышленника оказалось делом техники. Стражи порядка проверили пункты приема металлолома и нашли пропажу. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, задержанным оказался 38-летний житель соседнего города Шахты. Он специально приехал в Гуково, чтобы украсть. В итоге, вскрыл железный ящик, находящийся под вышкой подручными средствами и вытащил оттуда содержимое, а затем сдал в пункт приема металлолома. Деньги мужчина уже успел потратить.
В отношении шахтинца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ближайшие пару лет он может провести в местах не столь отдаленных.
ИСТОЧНИК KP.RU