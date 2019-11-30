В Ростове-на-Дону ночью девушка-студентка уехала на заправку и пропала

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-30T17:57:21+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилась информация о девушке, которая пропала в ночь на субботу, 30 ноября.

Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов», около полуночи 20-летняя Ангелина уехала из дома на своем автомобиле Hyundai Solaris синего цвета с черной крышей. Последний раз ее иномарку видели в районе Театральной площади. Однако телефон девушки не отвечает вот уже несколько часов, а сама она домой так и не вернулась.

- Она всегда ночевала дома, - рассказала «КП» мама девушки Анна Александровна. - У нее карие глаза и короткие темные волосы, худенькая, не высокого роста. Была одета в джинсы и синюю куртку. Ангелина часто ездила заправлять машину именно поздно вечером, когда в городе нет пробок. Дочь учится в одном из ростовских вузов на лингвиста.

Заявление в отдел полиции Пролетарского района родные уже написали.

После того, как информация о ее поиске несколько часов была размещена в Интернете, студентка вернулась домой. По неофициальной информации, она просто решила побыть одна.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, противоправных действий в отношении девушки не совершалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU