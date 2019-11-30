В Новочеркасске при пожаре погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 19:19 2019-11-30T19:38:52+03:00

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В субботу, 30 ноября, в городе Новочеркасске произошла трагедия, которая унесла жизни сразу двух человек. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил в 17:15. Звонивший сообщил о пожаре. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Транспортную.

- Возгорание произошло в доме на площади 60 квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - На месте работали десять человек огнеборцев и три спецмашины. Через час возгорание удалось полностью ликвидировать.

В ведомстве добавили, что в сгоревшем доме были обнаружены тела мужчины и женщины. Приехавшие на место медики скорой уже ничем не смогли помочь пострадавшим: они скончались до их приезда. Сейчас их личности устанавливаются.

Теперь в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться специалистам. В Управлении напоминают о том, что важно соблюдать правила пожарной безопасности. От этого зависит жизнь и сохранность имущества.

АЛЛО!

При пожарах звоните с мобильного на номера «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU