В Таганроге секретарь юридической конторы обманула клиентов на 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-01T09:28:38+03:00

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В Таганроге будут судить секретаря юридической консультации. Ее обвиняют в мошенничестве. Как рассказали в прокуратуре города, в отношении дамы возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, сотрудница обещала клиентам за определенную сумму помочь собрать весь необходимый пакет документов для регистрации права собственности на объекты недвижимости, оформления наследственных прав и межевания в БТИ. При этом она знала, что исполнить взятые на себя обязательства не сможет.

В общей сложности от обещаний предприимчивой дамочки пострадали 25 человек. В общей сложности, таким образом она похитила свыше 900 тысяч рублей. Известно, что если дело дойдет до суда, а таганроженку признают виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Но дело может закончиться и штрафом, размер которого, согласно законодательству, составляет до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU