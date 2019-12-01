В Ростовской области за неделю наказали 657 водителей автобусов

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-01T09:47:32+03:00

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В Ростовской области госавтоинспекторы изучили работу тех, кто осуществляет на Дону пассажирские перевозки. В общей сложности, за неделю они проверили 1 505 транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. В итоге, к административной ответственности привлечены 657 водителей автобусов.

- Выявлено 114 автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, эксплуатировавшихся с техническими неисправностями, - рассказали в Управлении ГИБДД по региону, - а также 13 фактов эксплуатации автобусов с неустановленными, неработающими, несоответствующими установленным требованиям, неисправными техническими средствами контроля режимов труда и отдыха, а за нарушения режима труда и отдыха водителями.

Кроме того, отношении 60 должностных лиц, осуществляющих выпуск транспортных средств на маршруты движения, возбуждены дела об административных правонарушениях. Тогда же были проверены и 117 водителей-иностранцев на предмет законности их нахождения на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU