В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по субсидияи на оплату коммуналки

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-01T10:56:55+03:00

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В понедельник, 2 декабря, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена оплате коммунальных услуг и субсидиям, которые положены некоторым жителям Ростовской области.

Известно, что на вопросы будут отвечать специалисты регионального министерстве труда и социального развития. Чиновники будут дежурить у телефона во второй половине дня - с 14:00 до 16:00.

Как добавили в ведомстве, дозвонившись по номеру, указанному ниже, можно будет узнать, в том числе, какие субсидии положены на оплату коммунальных услуг на Дону, каков их размер, кому положены льготы, как и где их можно получить, а также правильно оформить, кому и какие документы необходимо предоставить и в какие сроки.

К слову, горячие линии в министерстве проводятся регулярно, специалисты доступно разъясняют жителям их права.

АЛЛО! Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99

ИСТОЧНИК KP.RU