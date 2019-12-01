В Ростове-на-Дону мужчина потратил 2,6 миллиона рублей, которые сестра его жены оставила им на хранение

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-01T11:19:46+03:00

Все деньги он успел потратить до того, как за ним пришли полицейские. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась женщина, которая написала заявление на своего родственника. Когда стражи порядка детально разобрались во всем, то выяснили: у женщины пропала крупная сумма денег и ювелирные украшения. Их она оставила на хранении у своей сестры. Однако ее предприимчивый супруг решил воспользоваться ситуацией.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, воспользовавшись тем, что никого не было дома, тот украл три десятка ювелирных украшений. Общая сумма их составила 1,2 миллиона рублей. Драгоценности родственник быстро сдал в ломбард. А заодно прихватил и 1,4 миллиона рублей наличными, которые лежали в шкафчике. Все деньги он успел потратить до того, как за ним пришли полицейские.

В отношении алчного родственника уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Часть ювелирных украшений стражам порядка удалось изъять и вернуть их хозяйке. А свояк теперь находится под подпиской о невыезде в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU