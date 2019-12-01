Космонавт поделился снимком ночного Ростова-на-Дону с борта МКС
В Интернете теперь можно увидеть, как выглядит город Ростов-на-Дону из космоса. Кадром поделился "Роскосмос" в своем Instagram. Снимок был сделан космонавтом Олегом Скрипочкой.
- Международная космическая станция облетает Землю примерно за полтора часа, - сопроводили увиденное хозяева Интернет-аккаунта. - Города под ней «проносятся» довольно быстро, но это не значит, что космонавты не успевают насладиться их красотой!
А далее спросили: «Расскажите, на что интересно посмотреть с орбиты в вашем городе?». Но вместо ответа от подписчиков лишь полный восторг от увиденного.
- Неужели это наш красавчик? - недоумевают сами жители донской столицы.
- Поразительно похож на город Оренбург, за вычетом некоторых деталей, - добавляют другие знатоки.
К слову, необычную фотографию уже оценили свыше 15 тысяч подписчиков аккаунта в Инстаграмм.
ИСТОЧНИК KP.RU