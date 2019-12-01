Космонавт поделился снимком ночного Ростова-на-Дону с борта МКС

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-01T12:19:50+03:00

В Интернете можно увидеть, как выглядит Ростов-на-Дону из космоса. Фото: Instagram "Роскосмос".

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В Интернете теперь можно увидеть, как выглядит город Ростов-на-Дону из космоса. Кадром поделился "Роскосмос" в своем Instagram. Снимок был сделан космонавтом Олегом Скрипочкой.

- Международная космическая станция облетает Землю примерно за полтора часа, - сопроводили увиденное хозяева Интернет-аккаунта. - Города под ней «проносятся» довольно быстро, но это не значит, что космонавты не успевают насладиться их красотой!

А далее спросили: «Расскажите, на что интересно посмотреть с орбиты в вашем городе?». Но вместо ответа от подписчиков лишь полный восторг от увиденного.

roscosmosofficial Добрый вечер, Ростов-на-Дону!

- Неужели это наш красавчик? - недоумевают сами жители донской столицы.

- Поразительно похож на город Оренбург, за вычетом некоторых деталей, - добавляют другие знатоки.

К слову, необычную фотографию уже оценили свыше 15 тысяч подписчиков аккаунта в Инстаграмм.

ИСТОЧНИК KP.RU