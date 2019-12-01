«Уже месяц такая картина»: Ростовчане в соцсетях пожаловались на гору мусора

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-01T12:49:04+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону появились фотографии, сделанные на одной из городских улиц. На них видна свалка из отходов, которая возвышается на фоне мусорных контейнеров.

- Уже месяц, если не больше, такая картина, - пишет автор поста, уточнив - кадры сделаны на улице 13-Линия. - Коммунальщики приезжают, смотрят и уезжают. А рядом - школа, мусор собирает собак, которые теперь живут на школьной площадке.

Мнения Интернет-пользователей разделились. Одни пишут, что виноваты сами жители, которые допустили такое. Другие цитируют документы, в которых говорится - вывоз крупногабаритных отходов находится в зоне ответственности регионального оператора. А делать он это обязан в том числе по заявкам потребителей.

- Крупногабаритные отходы входят в понятие «твердые коммунальные отходы» и ответственность за их вывоз и транспортировку несет выбранный в регионе оператор по обращению с ТКО, - написал один из Интернет-пользователей. - Это зафиксировано и в пункте 7.1 ГОСТ Р 56195-2014. Стоимость вывоза крупногабаритного мусора должна быть включена в норматив, установленный в регионе для оплаты услуг регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Дополнительная оплата за вывоз взиматься не должна. Под постом уже сотни лайков и десятки комментариев.

Так ли это, жильцам посоветовали уточнить непосредственно у самих коммунальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU