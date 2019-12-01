СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-01T13:29:10+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 2 декабря 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 2 декабря 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 2 декабря 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, в донской столице запланированы отключения. С них начнется предстоящая рабочая неделя. Так не будут работать холодильники, телевизоры и другие электроприборы в дневное время. Известно, что цель таких плановых отключений - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в донской столице 2 декабря*

с 09:00 до 13:00:

- ул. Андрея Сладкова, 29-35, 63А, 65А, 70, 82-90; ул. Калинина, 59-65, 74-78; ул. Крайняя, 21-69, 26-74; ул. Осипенко, 16-62.

с 09:00 до 17:00:

- ул. 30-летия Октября, 67-97, 94-166; ул. Пескова, 122-182.

- ул. Войкова, 114-184, 136, 151-245, 197, 199; ул. Железнодорожный Верхний Проезд, 22-26, 49-53, 73-93; пер. Жемчужный, 39-49, 44-48; пер. Зарядный, 80-90, 95-99; ул. Набережная, 281-293; пер. Невысокий Спуск, 16-22, 23; ул. Портовая, 317-381; пер. 1-й Поселковый, 1-5, 2-10, 63; пер. 2-й Поселковый, 4-32, 1-5; пер. Рабфаковский, 1-3, 2-6, 20-26; пер. Туристкий, 5-11, 6-12; ул. Циолковского, 131, 131А, 131Б, 133; пер. Яркий, 5-35, 24-36; пер. Авральский тупик, 13-15, 6; ул. Электрическая, 5А.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU