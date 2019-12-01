2019-12-01T13:59:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону грузчик украл жесткие диски и карты памяти из офиса

Продать награбленное он не успел
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленника задержали полицейские.Злоумышленника задержали полицейские.Фото: Николай КРИВИЧ
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В полицию города Ростова-на-Дону обратился владелец коммерческий фирмы. Мужчина рассказал, что в его офисе была совершена кража. Стражи порядка выехали на место преступления, а позже задержали и подозреваемого.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, злоумышленником оказался 23-летний мужчина, который работал там же грузчиком. Оказалось, что пока никто не видел, он и свинтил несколько жестких дисков, а также прихватил карты памяти. Общий ущерб составил семь тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что предполагаемый воришка не успел продать награбленное. Имущество уже изъяли и вернули законному владельцу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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