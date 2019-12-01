В Ростове-на-Дону воришка разбил стекло «Лексуса» и похитил 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-01T16:49:53+03:00

В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал о преступлении. Фото: ТИМОФЕЕВ Иван

Оказалось, что задержанный был причастен к серии похожих краж

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В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал о преступлении. По его словам, неизвестные разбили стекло в его «Лексусе» и украли из него сумку, в которой находились 14 тысяч наличными. По горячим следам стражам порядка удалось задержать подогреваемого. Им оказался 55-летний мужчина.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, мужчина бы причастен к целой серии краж.

- Гражданин по отработанной схеме разбивал стекла автомобилей и совершал кражи имущества, - добавили в ведомстве. - Таким образом, он причинил ущерб владельцам на сумму около 400 тысяч рублей. Украденное злоумышленник продавал, а деньги тратил по своему усмотрению.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает его виновным, то ему грозит несколько лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU