В Ростове-на-Дону воришка разбил стекло «Лексуса» и похитил 14 тысяч рублей
В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал о преступлении. По его словам, неизвестные разбили стекло в его «Лексусе» и украли из него сумку, в которой находились 14 тысяч наличными. По горячим следам стражам порядка удалось задержать подогреваемого. Им оказался 55-летний мужчина.
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, мужчина бы причастен к целой серии краж.
- Гражданин по отработанной схеме разбивал стекла автомобилей и совершал кражи имущества, - добавили в ведомстве. - Таким образом, он причинил ущерб владельцам на сумму около 400 тысяч рублей. Украденное злоумышленник продавал, а деньги тратил по своему усмотрению.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает его виновным, то ему грозит несколько лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU