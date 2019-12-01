В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная качеству новогодних подарков
В понедельник, 2 декабря, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена безопасности и качеству новогодних товаров и подарков к празднику. Она будет работать Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области. Позвонив по номерам телефонов, указанным ниже, можно будет задать вопросы по качеству и безопасности детской одежды, а также обуви, игрушек. Можно будет задавать вопросы, которые касались в том числе карнавальных костюмов, услуг аниматоров и детских елок, а также действующим нормативным требованиям к этой категории товаров и услуг.
Кроме того, можно будет выяснить, что необходимо делать, если вам продали некачественный товар и как отстоять свои права. Горячая линия будет работать до 21 декабря 2019 года.
АЛЛО!
Куда звонить
Телефоны территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ростовской области: 223-73-84, 223-74-01.
По вопросам защиты прав потребителей: 282-82-64.
По нормативным требованиям к сладким подаркам: 263-66-38, 253-29-72.
ИСТОЧНИК KP.RU