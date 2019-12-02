ХК «Ростов» обыграл «Ермак»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-02T10:02:29+03:00

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На выезде в Ангарске хоккеисты ХК «Ростов» встречались с ангарским «Ермаком» в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Встреча завершилась счетом 2:1 в пользу красно-белых.

В первом периоде счет так и не был открыт. Уже во втором периоде атаки стали активнее. Первыми шайбу забили хозяева льда. Ростовчане смогли отыграться только в завершении периода.

В третьем периоде и в овертайме никто из хоккеистов забить не смог. Счет матча определила продолжительная серия буллитов. Победную шайбу отправил в ворота противников капитан команды Василий Мякинин.

ХК «Ростов» прервал пятиматчевую полосу проигрышей и закрепился на восьмом месте турнирной таблицы. Следующая игра в рамках ВХЛ пройдет третьего декабря в Ханты-Мансийске. Соперником выступит команда «Югра»

ИСТОЧНИК KP.RU