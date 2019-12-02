Житель Украины пытался скрыть от таможенников из Ростовской области 43 микрофона и 17 колонок
На границе донские пограничники задержали гражданина Украины, который хотел нелегально вывезти товары, подлежащие таможенному декларированию. Как сообщили в Южном таможенном управлении, мужчина не оформил документы.
Таможенники в кабине его большегруза нашли спрятанные 20 микрофонов «Magic Karaoke», 23 микрофона «WSTER» и 17 музыкальных колонок. По словам водителя, товар он купил для личных целей, но таможенники ему не поверили.
- Учитывая характер и количество товара, перемещаемого гражданином через таможенную границу, исключается его отнесение к товарам, предназначенным для личного пользования, – отметили в ведомстве.
По факту возбуждено дело об административном правонарушении. Музыкальное оборудование у мужчины изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU