2019-12-02T11:12:23+03:00
Общество

Житель Украины пытался скрыть от таможенников из Ростовской области 43 микрофона и 17 колонок

Мужчина не заполнил таможенную декларацию
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Музыкальное оборудование у мужчины изъяли. Фото: Южное таможенное управлениеМузыкальное оборудование у мужчины изъяли. Фото: Южное таможенное управление
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На границе донские пограничники задержали гражданина Украины, который хотел нелегально вывезти товары, подлежащие таможенному декларированию. Как сообщили в Южном таможенном управлении, мужчина не оформил документы.

Таможенники в кабине его большегруза нашли спрятанные 20 микрофонов «Magic Karaoke», 23 микрофона «WSTER» и 17 музыкальных колонок. По словам водителя, товар он купил для личных целей, но таможенники ему не поверили.

- Учитывая характер и количество товара, перемещаемого гражданином через таможенную границу, исключается его отнесение к товарам, предназначенным для личного пользования, – отметили в ведомстве.

По факту возбуждено дело об административном правонарушении. Музыкальное оборудование у мужчины изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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