2019-12-02T14:18:23+03:00
Общество

Хамиль из ростовской группы "Каста" готовится стать отцом

Музыкант с нетерпением ждет пополнения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Хамиль с женой. Фото: Instagram Андреz ПасечнjujХамиль с женой. Фото: Instagram Андреz Пасечнjuj
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Андрей Пасечный, более как рэп-исполнитель Хамиль из группы «Каста», готовится стать отцом. Музыкант рассказал об этом он рассказал подписчикам в своем профиле в Instagram.

- Круто, конечно, быть отцом русского рэпа, но я жду самого главного отцовства! Скоро я пополню ряды самых счастливых людей на земле, – сообщил рэпер.

На опубликованном снимке он вместе со своей женой показывает снимки, сделанные во время УЗИ.

hamil.kastahamil.kasta
Благодаря тебе, моё милое сердце, всё наши прожитые дни не отбросили и тени огорчения и усталости, а наоборот дали понять, что мы с тобой от сложностей можем становиться только более счастливым
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Коллеги по сцене, друзья и поклонники творчества принялись поздравлять музыканта с этим важным событием в жизни: «Пусть все у вас будет здорово!», "Это отличные новости!", "Хорошо, что вскоре у вас появится малыш", "Это лучшее чувство на земле".

hamil.kastahamil.kasta
Ростов на карте
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Люди отметили, что вскоре Хамиль, наконец, поймет в полной мере строки песен его коллеги по «Касте» Змея, который уже стал отцом.

Стоит отметить, что недавно Андрей Пачесный и его супруга отметили первую годовщину свадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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