Хамиль из ростовской группы "Каста" готовится стать отцом
Андрей Пасечный, более как рэп-исполнитель Хамиль из группы «Каста», готовится стать отцом. Музыкант рассказал об этом он рассказал подписчикам в своем профиле в Instagram.
- Круто, конечно, быть отцом русского рэпа, но я жду самого главного отцовства! Скоро я пополню ряды самых счастливых людей на земле, – сообщил рэпер.
На опубликованном снимке он вместе со своей женой показывает снимки, сделанные во время УЗИ.
Коллеги по сцене, друзья и поклонники творчества принялись поздравлять музыканта с этим важным событием в жизни: «Пусть все у вас будет здорово!», "Это отличные новости!", "Хорошо, что вскоре у вас появится малыш", "Это лучшее чувство на земле".
Люди отметили, что вскоре Хамиль, наконец, поймет в полной мере строки песен его коллеги по «Касте» Змея, который уже стал отцом.
Стоит отметить, что недавно Андрей Пачесный и его супруга отметили первую годовщину свадьбы.
ИСТОЧНИК KP.RU