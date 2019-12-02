2019-12-02T14:36:04+03:00
Общество

"Выбивал показания": Сотрудника полиции из Ростовской области осудили за превышение полномочий

Мужчину приговорили к условному сроку
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Приговор пока не вступил в законную силуПриговор пока не вступил в законную силуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В донском регионе осудили экс-сотрудника полиции по статье "Превышение должностных полномочий". Сотрудник правоохранительных органов выбивал показания с предполагаемого преступника.

По версии следствия, этой весной полицейский допрашивал подозреваемого. Злоумышленник должен был сознаться в краже мобильного телефона. Правоохранитель несколько раз ударил задержанного по голове, чтобы получить признательные показания. Пострадавший был госпитализирован, а на сотрудника МВД завели уголовное дело.

Экс-сотрудника правоохранительных органов приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком на 3 года. Он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, в том числе в правоохранительных органах РФ сроком на два года.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован осужденным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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