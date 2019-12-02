"Выбивал показания": Сотрудника полиции из Ростовской области осудили за превышение полномочий
В донском регионе осудили экс-сотрудника полиции по статье "Превышение должностных полномочий". Сотрудник правоохранительных органов выбивал показания с предполагаемого преступника.
По версии следствия, этой весной полицейский допрашивал подозреваемого. Злоумышленник должен был сознаться в краже мобильного телефона. Правоохранитель несколько раз ударил задержанного по голове, чтобы получить признательные показания. Пострадавший был госпитализирован, а на сотрудника МВД завели уголовное дело.
Экс-сотрудника правоохранительных органов приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком на 3 года. Он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, в том числе в правоохранительных органах РФ сроком на два года.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован осужденным.
ИСТОЧНИК KP.RU