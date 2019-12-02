Денежные переводы стали быстрее в новой версии мобильного приложения Альфа-Банка

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-02T15:15:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В обновленном приложении Альфа-Банка для мобильных устройств усовершенствован дизайн и появился новый функционал, заметно ускоряющий переводы. Панель навигации в нижней части экрана дополнена популярными разделами: «история операций», «платежи и переводы», «чат».

Расширены функции «истории операций»: пара касаний позволяют повторить перевод на карту другого человека. В списке операций появится информация о времени совершения платежа и комментарии отправителя, а в исходящих - останется название шаблона, сообщает Inkazan.ru.

Пользователи, ранее обменивающие валюту, смогут посмотреть курс, по которому совершалась конвертация. А благодаря удобному разделу для поиска отделений и банкоматов любой клиент не только без труда сможет найти ближайшие из них, но и узнать степень загруженности отделения.

Перевод по номеру карты разработчики сделали еще удобнее и быстрее. Теперь код 3D-secure подставляется в нужное поле при подтверждении операции автоматически, из пуш-уведомления. Если же необходимо пополнить карту Альфа-Банка с карты другого банка, то код CVC больше не понадобится. Это актуально в случае, когда такое подтверждение не требуется банком-эмитентом.

Обновление приложения даст пользователям и несколько новых возможностей. Теперь они смогут получать деньги по номеру мобильного, изменять шаблоны платежей, погашать без комиссии ипотеку с карты других банков, а также создавать автоплатежи на счета организаций по расписанию.

Сейчас у приложения Альфа-Банка около пяти миллионов пользователей, что составляет 75% от всей активной клиентской базы. Этот показатель является одним из самых высоких среди российских и зарубежных банков.

ИСТОЧНИК KP.RU