2019-12-02T15:36:25+03:00
Общество

«Хотели захватить бизнес!»: В Ростове-на-Дону предотвратили заказное убийство известного предпринимателя

После смерти партнера по бизнесу на потерпевшего посыпались беды
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Геннадий Веренич. Фото: 1Pnd.ruГеннадий Веренич. Фото: 1Pnd.ru
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В донской столице сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку убийства крупного бизнесмена - Геннадия Веренича. На минувшей неделе региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении Сергея Д. по статье «Приготовление к убийству».

Беды в жизни Геннадия Варенича начались после смерти партнера по бизнесу Сергея Збаилова, который умер от воспаления легких. Наследники погибшего бизнесмена решили заполучить свою долю в управление во что бы то ни стало свою долю в наследстве без решения суда. До официального раздела имущества в установленном законом порядке никаких изменений в кадровом составе, финансовой дисциплине, порядке управления и распоряжения имуществом он делать не будет. С этого момента и начался конфликт. Интерес к персоне Владимира Варенича стали проявлять и криминальные структуры.

- В конце июля 2018 года я находился в недельной командировке. Мне позвонил Рамзан Гадаев, управляющий фитнес-клубами в Ростове, и говорит: «Геннадий Романович, нас заказали... Нас с вами заказали убить. Пришёл киллер», - рассказывает корреспонденту 1Pnd.ru Геннадий Веренич - Со слов киллера, заказчики ему пообещали два миллиона, а вернее «бартер» на квартиру. Тот сказал, что возьмет только деньги. Заказчики пообещали квартиру продать и рассчитаться с киллером после «работы». Он, видимо, что-то заподозрил или решил уведомить нас о преступлении и обратиться в полицию. Дальше правоохранители начали оперативные мероприятия с применением специальной аппаратуры.

Чудом оставшийся жить бизнесмен считает, что на него покушались люди в надежде захватить бизнес. Странность заключается еще в том, что в период, когда по полной программе собираются доследственные материалы, киллер умирает при странных обстоятельствах.

Бизнесмен рассчитывает на то, что сотрудники донских правоохранительных органов смогут докопаться до истины и найти виновных в покушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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