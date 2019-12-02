Военнослужащий в Ростовской области «похоронил» родственников в обмен на отгулы

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-02T16:57:51+03:00

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Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил рядового, уклонявшегося от службы в армии. Парень добивался того, чтобы его отпустили домой на несколько суток. Военнослужащий симулировал смерть родных, сообщили в Военном следственном управлении СК РФ по ЮВО.

- В этом году рядовой трижды подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск в связи со смертью родного брата, отца и матери. А по возвращении представлял командованию копию свидетельства о смерти родственника, - отметили в ведомстве.

Спустя несколько месяцев выяснилось, документы были фиктивными, а брат, отец и мать военнослужащего живы и в полном здравии.

Суд приговорил рядового к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части.

ИСТОЧНИК KP.RU