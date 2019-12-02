Энергоблок №3 Ростовской АЭС выведен в плановый предупредительный ремонт

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-02T17:17:05+03:00

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2 декабря в 03 час. 58 мин. энергоблок №3 отключён от сети и выведен в плановый предупредительный капитальный ремонт (ППР)* продолжительностью 75 суток.

В период ППР планируется выполнение капитального ремонта реакторной установки энергоблока с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок (ТВС) из активной зоны реактора, ремонт основного оборудования реакторной установки и систем безопасности, капитальный и текущий ремонт цилиндров низкого и высокого давления, средний ремонт турбогенератора и основного оборудования турбинного отделения.

«В рамках начавшегося сегодня капитального ремонта на энергоблоке №3 Ростовской АЭС запланировано также проведение модернизации одной из трех систем безопасности энергоблока. Эти работы будут выполнять специалисты цеха тепловой автоматики и измерений атомной станции, а также подрядных организаций: ООО МУ-4 «Корпорации ЭСКМ» - в части строительно-монтажных и АО «Атомтехэнерго» - в части пусконаладочных работ. В результате модернизации будет реализован принцип разнообразия, обеспечивающий повышение безопасности энергоблока», - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Энергоблоки №1, №2 и №4 Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности.

Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.