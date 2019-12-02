2019-12-02T17:25:29+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки перевернулась машина ДПС во время погони

Сотрудники правоохранительных органов пытались догнать нарушителя
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Автомобиль перевернулся во время преследования. Фото: соцсетиАвтомобиль перевернулся во время преследования. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В донской столице на проспекте Стачки опрокинулся автомобиль с сотрудниками ДПС, которые пытались догнать нарушителя на иномарке. Как сообщает ГУ МВД по Ростовской области, патрульные на Lada Granta велели остановиться нарушителю на Toyota Camry, однако тот проигнорировал требования представителей власти.

Во время погони по проспекту Стачки машина ДПС наехала на бордюр и перевернулась на крышу в районе дома № 186.

Известно, что находившиеся в автомобиле сотрудники полиции не пострадали, а машина Toyota Camry объявлена в розыск. Полицейские продолжают розыск нарушителей, которые пытались скрыться от преследования ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения
Энергоблок №3 Ростовской АЭС выведен в плановый предупредительный ремонт
Военнослужащий в Ростовской области «похоронил» родственников в обмен на отгулы
«Хотели захватить бизнес!»: В Ростове-на-Дону предотвратили заказное убийство известного предпринимателя
Денежные переводы стали быстрее в новой версии мобильного приложения Альфа-Банка
В центре Ростова-на-Дону упал автомобильный кран
"Выбивал показания": Сотрудника полиции из Ростовской области осудили за превышение полномочий
Хамиль из ростовской группы "Каста" готовится стать отцом
Житель Украины пытался скрыть от таможенников из Ростовской области 43 микрофона и 17 колонок
ХК «Ростов» обыграл «Ермак»
Кто в майке, кто в фуфайке: как ростовчане встретили первый день зимы
В Ростове вторые сутки разыскивают 72-летнюю Наталью Судницыну
Ростовские вандалы разгромили эко-стенд в парке Островского
Один человек погиб в пожаре в центре Ростова
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная качеству новогодних подарков
В Ростове-на-Дону воришка разбил стекло «Лексуса» и похитил 14 тысяч рублей
В Ростовской области сухогруз сел на мель
В Ростове-на-Дону грузчик украл жесткие диски и карты памяти из офиса
Отключение света в Ростове-на-Дону 2 декабря 2019: где и когда
«Уже месяц такая картина»: Ростовчане в соцсетях пожаловались на гору мусора
Космонавт поделился снимком ночного Ростова-на-Дону с борта МКС
В Ростове-на-Дону мужчина потратил 2,6 миллиона рублей, которые сестра его жены оставила им на хранение
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по субсидияи на оплату коммуналки
В Ростовской области за неделю наказали 657 водителей автобусов
В садоводческом товариществе Азова произошел пожар
В Таганроге секретарь юридической конторы обманула клиентов на 900 тысяч рублей