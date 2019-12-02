В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки перевернулась машина ДПС во время погони

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-02T17:25:29+03:00

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В донской столице на проспекте Стачки опрокинулся автомобиль с сотрудниками ДПС, которые пытались догнать нарушителя на иномарке. Как сообщает ГУ МВД по Ростовской области, патрульные на Lada Granta велели остановиться нарушителю на Toyota Camry, однако тот проигнорировал требования представителей власти.

Во время погони по проспекту Стачки машина ДПС наехала на бордюр и перевернулась на крышу в районе дома № 186.

Известно, что находившиеся в автомобиле сотрудники полиции не пострадали, а машина Toyota Camry объявлена в розыск. Полицейские продолжают розыск нарушителей, которые пытались скрыться от преследования ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU