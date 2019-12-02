2019-12-02T18:34:23+03:00
Общество

В Ростовской области назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения

Ранее он был замминистром по лечебной работе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Губернатор подписал указ о назначении Андрея Ярошенко. Фото: министерство здравоохранения Ростовской областиГубернатор подписал указ о назначении Андрея Ярошенко. Фото: министерство здравоохранения Ростовской области
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В понедельник, 2 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ о назначении и. о. министра здравоохранения региона. Престижный пост занял Андрей Ерошенко, который до этого был замминистра по лечебной работе.

- Указом губернатора исполнять обязанности по должности министра здравоохранения Ростовской области будет Андрей Ерошенко, - сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Известно, что с 2008 года он замещал должность начальника отдела лицензирования министерства здравоохранения Ростовской области.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на прошедшей неделе была задержана и отправлена под домашний арест глава ведомства Татьяна Быковская, которая возглавляла министерство 15 лет. В отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Вместе с Быковской фигурантом уголовного дела является и ее заместитель по общим вопросам Станислав Беседовский. На время следствия его отправили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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