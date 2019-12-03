«Заработал первые деньги!»: Сын Дмитрия Диброва выиграл крупную сумму в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-03T10:01:15+03:00

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Многодетная мама Полина Диброва из Ростова-на-Дону рассказала, что ее сын выиграл у отца Дмитрия Диброва деньги в популярном телешоу "Кто хочет стать миллионером?".

Супруга знаменитого телеведущего опубликовала фото, на котором показала его и сына в студии. Мальчик в это время держал в руках деньги.

- Федя взял хорошую сумму. Кстати, Дмитрий специально просит не выводить на свой экран правильный ответ, так что интрига сохраняется до самого конца, - сообщила мама мальчика.

Подписчики "Мисс России" Полины Дибровой в комментариях по какой-то причине решили, что ребенок выиграл 100 тысяч рублей. Многие посчитали, что сын очень похож на отца и даже пошутили, что пост ведущего перейдет ему по наследству. Люди отметили сходство отца и сына Дибровых.

Стоит отметить, что Дмитрий и Полина Дибровы воспитывают трех сыновей. Мальчики часто проводят время с отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU