В аэропорту Платов ростовчанин похитил у пассажира 200 тысяч рублей и документы

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-03T11:13:40+03:00

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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32-летний житель Московской области при прохождении контроля в донском аэропорту забыл свою сумку, в которой находились 200 тысяч рублей, а также кредитные карты и документы. Как сообщили в УТ МВД России по СКФО, о пропаже мужчина заявил спустя час.

По предварительной версии, имущество присвоил 33-летний ростовчанин, который летел с потерпевшим на этом же самолете.

Подозреваемый в преступлении. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

- Стражи правопорядка задержали подозреваемого в краже чужого имущества по прибытии рейса. Им оказался 33-летний житель города Ростова-на-Дону. У него полицейские обнаружили и изъяли похищенную сумку с деньгами и документами, - отметили в ведомстве.

Известно, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU