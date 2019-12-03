2019-12-03T11:44:12+03:00
Общество

Специалист центра юридической защиты из Ростова-на-Дону обманул 55 жителей Ставраполья

Мужчину подозревают в мошенничестве
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Подозреваемого задержали полицейскиеПодозреваемого задержали полицейскиеФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Ставрапольские сотрудники правоохранительных органов задержали ростовчанина по подозрению в совершении мошенничества. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, дончанин предлагал помощь в решении юридических проблем, брал предоплату, а после скрывался с деньгами.

От действий лже-юриста пострадали 55 человек. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила сумму в два миллиона рублей. Привлечь к ответственности недобросовестных исполнителей мешали акты выполненных работ, подписанные клиентами. Документы подкладывали людям на подпись вместе с договором.

Аналогичные юридические фирмы были созданы в Ростове, Казани, Санкт-Петербурге и Калининграде.

В настоящее время лже-юристу предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ«Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Снова замуж!»: Виктория Лопырева выбирает свадебное платье
В аэропорту Платов ростовчанин похитил у пассажира 200 тысяч рублей и документы
«Заработал первые деньги!»: Сын Дмитрия Диброва выиграл крупную сумму в шоу «Кто хочет стать миллионером?»
84-летний ростовчанин сгорел в собственной квартире из-за неосторожного курения
В Ростовской области закрыли кладбище из-за незаконных захоронений
Из задымленной кабины лифта в донской многоэтажке достали мужчину с ребенком
В Ростовской области назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки перевернулась машина ДПС во время погони
Энергоблок №3 Ростовской АЭС выведен в плановый предупредительный ремонт
Военнослужащий в Ростовской области «похоронил» родственников в обмен на отгулы
«Хотели захватить бизнес!»: В Ростове-на-Дону предотвратили заказное убийство известного предпринимателя
Денежные переводы стали быстрее в новой версии мобильного приложения Альфа-Банка
В центре Ростова-на-Дону упал автомобильный кран