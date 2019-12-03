Специалист центра юридической защиты из Ростова-на-Дону обманул 55 жителей Ставраполья

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-03T11:44:12+03:00

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Ставрапольские сотрудники правоохранительных органов задержали ростовчанина по подозрению в совершении мошенничества. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, дончанин предлагал помощь в решении юридических проблем, брал предоплату, а после скрывался с деньгами.

От действий лже-юриста пострадали 55 человек. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила сумму в два миллиона рублей. Привлечь к ответственности недобросовестных исполнителей мешали акты выполненных работ, подписанные клиентами. Документы подкладывали людям на подпись вместе с договором.

Аналогичные юридические фирмы были созданы в Ростове, Казани, Санкт-Петербурге и Калининграде.

В настоящее время лже-юристу предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ«Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU