Специалист центра юридической защиты из Ростова-на-Дону обманул 55 жителей Ставраполья
Ставрапольские сотрудники правоохранительных органов задержали ростовчанина по подозрению в совершении мошенничества. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, дончанин предлагал помощь в решении юридических проблем, брал предоплату, а после скрывался с деньгами.
От действий лже-юриста пострадали 55 человек. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила сумму в два миллиона рублей. Привлечь к ответственности недобросовестных исполнителей мешали акты выполненных работ, подписанные клиентами. Документы подкладывали людям на подпись вместе с договором.
Аналогичные юридические фирмы были созданы в Ростове, Казани, Санкт-Петербурге и Калининграде.
В настоящее время лже-юристу предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ«Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU