2019-12-03T12:22:52+03:00
Общество

«Снова замуж!»: Виктория Лопырева выбирает свадебное платье

Красавица-блондинка намекнула на скорую свадьбу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория провела вечер в магазине свадебных платьев. Фото: Instagram Виктория ЛопыреваВиктория провела вечер в магазине свадебных платьев. Фото: Instagram Виктория Лопырева
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Обладательница титула "Мисс Россия" и молодая мама Виктория Лопырева выбирает свадебное платье. Красавица-блондинка призналась, что от огромного выбора нарядов у нее буквально разбегаются глаза, поэтому она не совсем уверена в том, какой же наряд выбрать.

Красавица искала подходящий наряд. Фото: Instagram Виктория Лопырева

Красавица искала подходящий наряд. Фото: Instagram Виктория Лопырева

- Чем девушка может заниматься в половине девятого вечера? В салон свадебных платьев пришла. Это такое непростое дело, я вам скажу, – отметила Виктория Лопырева.

Модель с большим интересом разглядывала наряды и даже примерила парочку наиболее приглянувшихся образов. Блондинка смогла найти наряд, который с гордостью продемонстрировала подписчикам в своем профиле в Instagram.

Виктория Лопырева собирается замуж за бизнесмена Игоря Булатова, который менее года назад стал отцом ее сына Марка Лионеля. Блондинка рассчитывает на то, что со временем мальчик станет известным футболистом и сможет добиться больших успехов в этой карьере.

Известно, что красавица-блондинка уже дважды была в статусе невесты. Пять лет назад она вышла замуж за футболиста Федора Смолова, с которым вскоре решила разорвать брак. А два года назад модель хотела пойти под венец с певцом Николаем Басковым. Свадьбу влюбленные отложили из-за ЧМ-2018 года, а потом и вовсе отменили ее.

Сейчас она живет с бизнесменом Игорем Булатовым, вместе они воспитывают сына Марка-Лионеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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