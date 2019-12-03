2019-12-03T14:20:29+03:00
Общество

Ростовчанин пытался передать в СИЗО посылку с запрещенными веществами

Мужчине грозит серьезное наказание
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В передаче обнаружили пилюли и порошокВ передаче обнаружили пилюли и порошокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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21-летний житель донской столицы пытался передать задержанному знакомому, находящемуся в СИЗО-5, сигареты со странным содержимым. Во время проверки в посылке обнаружили подозрительные пилюли, сообщили в пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области.

- В них сотрудники обнаружили 8 капсул бело-красного цвета и 10 свертков с веществом серого цвета. Предположительно, наркотического содержания, - отметили в ведовстве.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают находчивого мужчину по 228 статье УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства".

Ростовчанина вместе с посылкой передали сотрудникам полиции. В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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