Ростовчанин пытался передать в СИЗО посылку с запрещенными веществами

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-03T14:20:29+03:00

В передаче обнаружили пилюли и порошок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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21-летний житель донской столицы пытался передать задержанному знакомому, находящемуся в СИЗО-5, сигареты со странным содержимым. Во время проверки в посылке обнаружили подозрительные пилюли, сообщили в пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области.

- В них сотрудники обнаружили 8 капсул бело-красного цвета и 10 свертков с веществом серого цвета. Предположительно, наркотического содержания, - отметили в ведовстве.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают находчивого мужчину по 228 статье УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства".

Ростовчанина вместе с посылкой передали сотрудникам полиции. В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU