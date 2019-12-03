Ростовчанин пытался передать в СИЗО посылку с запрещенными веществами
21-летний житель донской столицы пытался передать задержанному знакомому, находящемуся в СИЗО-5, сигареты со странным содержимым. Во время проверки в посылке обнаружили подозрительные пилюли, сообщили в пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области.
- В них сотрудники обнаружили 8 капсул бело-красного цвета и 10 свертков с веществом серого цвета. Предположительно, наркотического содержания, - отметили в ведовстве.
Сотрудники правоохранительных органов подозревают находчивого мужчину по 228 статье УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства".
Ростовчанина вместе с посылкой передали сотрудникам полиции. В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU