На трассе М-4 "Дон" опрокинулся автобус с 28-ми пассажирами

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-03T15:58:23+03:00

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Во вторник, 3 декабря, серьезная авария с участие пассажирского рейсового автобуса произошла на трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе. Как сообщили в МВД по Воронежской области, общественный транспорт ехал в южном направлении, в салоне находилось 28 человек, включая двух водителей.

- Авария произошла около 12:30. На 763 км трассы 59-летний мужчина не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся, - отметили в ведомстве.

В салон автобуса попал снег. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Пассажирами опрокинувшегося транспортного средства на федеральной трассе "Дон" были граждане Украины.

Проезд в сторону Юга ограничен. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Известно, что ДТП случилось во время сильного снегопада, правоохранители просят водителей быть внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU