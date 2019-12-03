2019-12-03T16:22:03+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ закрыли нарколабораторию в Кулешовке

Организаторам незаконного биезнеса грозит пожизненное заключение
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Производство запрещенных веществ организовали в подвальном помещении. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ростовской областиПроизводство запрещенных веществ организовали в подвальном помещении. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ростовской области
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На Дону сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность нарколаборатории в селе Кулешовка, где трое ростовчан изготавливали синтетические наркотики.

Производство для изготовления нескольких видов запрещенных веществ наладили в подвальном помещении. Подозреваемые "создавали" наркотики, употребление которых приводит к быстрому привыканию, а после - к физическому и психическому истощению.

Во время проведения операции был задержан один предполагаемых владельцев лаборатории.

- При обыске в помещении было найдено восьми килограмм готовых к продаже наркотиков, а также сырье, которого хватило бы на производство еще пятидесяти килограмм, - отметили в ведомстве.

Известно, что в отношении всех трех подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ». Создатели лаборатории могут лишиться свободы на всю оставшуюся жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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