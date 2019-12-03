В Ростовской области нашли незаконных производителей «молочки»
На Дону инспекторы Россельхознадзора с помощью информационной системы «Меркурий» выявили двух недобросовестных производителей молочной продукции.
Предприниматели оформили ветеринарные сертификаты на сливочное масло и творог, по объемам в несколько раз превышающие возможную выработку продукции из имеющегося в наличии сырья.
Один из предпринимателей оформил сертификат на 5100 кг творога 18% жирности из 5200 кг молока обезжиренного, что в принципе невозможно. Специалистам предстоит выяснить из чего производили продукт.
Похожие нарушения выявили на другом предприятии. Документы на производство масла, используя соотношение сырья к вырабатываемому маслу 1:1, при этом на производстве не было оборудования для приемки и переработки молока,на эксперты обнаружили, что там только резали и фасовали сливочное масло.
ИСТОЧНИК KP.RU