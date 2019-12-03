2019-12-03T16:33:57+03:00
Общество

В Ростовской области нашли незаконных производителей «молочки»

На предприятии не было оборудования и сырья
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалистам предстоит провести расследованиеСпециалистам предстоит провести расследованиеФото: Мария ЛЕНЦ
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На Дону инспекторы Россельхознадзора с помощью информационной системы «Меркурий» выявили двух недобросовестных производителей молочной продукции.

Предприниматели оформили ветеринарные сертификаты на сливочное масло и творог, по объемам в несколько раз превышающие возможную выработку продукции из имеющегося в наличии сырья.

Один из предпринимателей оформил сертификат на 5100 кг творога 18% жирности из 5200 кг молока обезжиренного, что в принципе невозможно. Специалистам предстоит выяснить из чего производили продукт.

Похожие нарушения выявили на другом предприятии. Документы на производство масла, используя соотношение сырья к вырабатываемому маслу 1:1, при этом на производстве не было оборудования для приемки и переработки молока,на эксперты обнаружили, что там только резали и фасовали сливочное масло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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