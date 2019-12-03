Два человека пострадали в аварии на Северном обходе Ростова-на-Дону
Во вторник, 3 декабря, в донской столице при столкновении легковых автомобилей пострадали двое водителей. Авария произошла на Северном обходе.
По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Хендай Галлопер» не справился с управлением. Мужчина выехал на встречную полосу дорожного движения. После чего, иномарка на скорости врезалась в машину «Лада Ларгус», которая находилась под управлением 66-летнего мужчины.
- В результате автомобильной аварии водители получили травмы. Прибывшие на место медики доставили их в больницу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас по факту случившейся аварии сотрудники ДПС проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU