2019-12-03T16:45:29+03:00
Общество

Два человека пострадали в аварии на Северном обходе Ростова-на-Дону

Их доставили в больницу с травмами
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Один из водителей выехал на полосу встречного движения. Фото: Архив КПОдин из водителей выехал на полосу встречного движения. Фото: Архив КП
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Во вторник, 3 декабря, в донской столице при столкновении легковых автомобилей пострадали двое водителей. Авария произошла на Северном обходе.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Хендай Галлопер» не справился с управлением. Мужчина выехал на встречную полосу дорожного движения. После чего, иномарка на скорости врезалась в машину «Лада Ларгус», которая находилась под управлением 66-летнего мужчины.

- В результате автомобильной аварии водители получили травмы. Прибывшие на место медики доставили их в больницу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас по факту случившейся аварии сотрудники ДПС проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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