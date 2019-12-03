В Ростове-на-Дону 50-летний мужчина с ножом напал на сотрудницу аптеки

СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-03T16:53:52+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась ростовчанка, которая работает в одной из аптек в центре города. Она сообщила, что стала жертвой разбойного нападения. По ее словам, неизвестный мужчина зашел в аптеку под видом покупателя, подошел к кассе и

сделал заказ. Девушка удалилась от прилавка, чтобы найти нужное лекарство. Правда, по возвращении ее ждала неожиданность.

- Когда фармацевт вернулась, злоумышленник достал нож и под угрозой его применения потребовал деньги из кассы, - рассказали в Главном управлении МВД России по Ростовской области. - Работница аптеки не растерялась и нажала тревожную кнопку.

Преступник успел скрыться до приезда полицейских, однако его удалось задержать по горячим следам. Налетчиком оказался 50-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Оказалось, что подозреваемый уже был судим по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU