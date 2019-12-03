2019-12-03T17:19:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону осудили сторонника террористов за поиск новых людей для запрещенной организации

Мужчине вынесли приговор
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Архив КППриговор пока не вступил в законную силу. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

В донской столице в Южном окружном военном суде вынесен обвинительный приговор в отношении Сослана Абубакарова, которого обвиняли в содействии террористической деятельности, сообщили в пресс-служба ЮОВС.

Согласно материалам дела, в 2017 году подсудимый пытался завербовать в ряды запрещенной террористической организации, своих знакомых. Осужденный Абубакаров искал новых людей на территории ФРГ, где в то время жил осужденный. Затем уроженца Чечни экстрадировали в Россию.

- Суд признал Сослана Абубакарова виновным и приговорил к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - отметили в ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону 50-летний мужчина с ножом напал на сотрудницу аптеки
Два человека пострадали в аварии на Северном обходе Ростова-на-Дону
В Ростовской области нашли незаконных производителей «молочки»
Сотрудники ФСБ закрыли нарколабораторию в Кулешовке
На трассе М-4 "Дон" опрокинулся автобус с 28-ми пассажирами
Ростовчанин пытался передать в СИЗО посылку с запрещенными веществами
«Снова замуж!»: Виктория Лопырева выбирает свадебное платье
Специалист центра юридической защиты из Ростова-на-Дону обманул 55 жителей Ставраполья
В аэропорту Платов ростовчанин похитил у пассажира 200 тысяч рублей и документы
«Заработал первые деньги!»: Сын Дмитрия Диброва выиграл крупную сумму в шоу «Кто хочет стать миллионером?»
84-летний ростовчанин сгорел в собственной квартире из-за неосторожного курения
В Ростовской области закрыли кладбище из-за незаконных захоронений
Из задымленной кабины лифта в донской многоэтажке достали мужчину с ребенком
В Ростовской области назначили исполняющего обязанности министра здравоохранения
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки перевернулась машина ДПС во время погони
Энергоблок №3 Ростовской АЭС выведен в плановый предупредительный ремонт
Военнослужащий в Ростовской области «похоронил» родственников в обмен на отгулы
«Хотели захватить бизнес!»: В Ростове-на-Дону предотвратили заказное убийство известного предпринимателя
Денежные переводы стали быстрее в новой версии мобильного приложения Альфа-Банка
В центре Ростова-на-Дону упал автомобильный кран