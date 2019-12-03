В Ростове-на-Дону осудили сторонника террористов за поиск новых людей для запрещенной организации
В донской столице в Южном окружном военном суде вынесен обвинительный приговор в отношении Сослана Абубакарова, которого обвиняли в содействии террористической деятельности, сообщили в пресс-служба ЮОВС.
Согласно материалам дела, в 2017 году подсудимый пытался завербовать в ряды запрещенной террористической организации, своих знакомых. Осужденный Абубакаров искал новых людей на территории ФРГ, где в то время жил осужденный. Затем уроженца Чечни экстрадировали в Россию.
- Суд признал Сослана Абубакарова виновным и приговорил к 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - отметили в ведомстве.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
ИСТОЧНИК KP.RU