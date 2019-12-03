Пьяный ростовчанин украл машину у своей родственницы и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-03T18:10:44+03:00

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Угон автомобиля ростовчанки раскрыли донские полицейские. Пострадавшая обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, сообщив о том, что ее Hyundai Solaris пропал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Во время установления обстоятельств аварии, которая произошла в тот же день в донской столице, сотрудники ГИБДД выяснили, что один из водителей пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль под его управлением находился, числится в угоне и принадлежал потерпевшей.

33-летний мужчина оказался родственником заявительницы и даже иногда приходил в гости. Однажды он решил развеяться и взял ключи от машины и уехал без разрешения. Угонщик поехал в магазин, но не смог справить с управлением и попал в ДТП.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU