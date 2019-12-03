Звезда сериала "Сваты" показал архивное фото с семьей

СЕГОДНЯ 18:41 2019-12-03T18:45:13+03:00

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Уроженец Таганрога, актер Федор Добронравов показал как изменились его семья за последние годы. Снимок хештегом "усы надежды" вызывал массу позитивных комментариев от пользователей социальных сетей.

dobronravov.fedor Дети выросли, а я вот совсем не изменился)))) #добронравовы #отпечалидорадости #усынадежды @viktor_dobronravov @vdobro

Еще одна фотография знаменитости с женой и двумя маленькими сыновьями пришлась по душе пользователям. Снимок появился в аккаунте, посвященном жизни знаменитостей.

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Федор Добронравов с длинными волосами стоит со своей женой и с двумя сыновьями на фоне собора в городе Пальма-де-Майорка. Люди отметили внешнее сходство актера и его детей: "Все очень похожи", "Носы, конечно, детям достались с детства", "Младший ребенок как-то совсем не изменился", "Добронравова с волосами просто не узнать", "Один ребенок похож на маму, а другой - копия отца".

ИСТОЧНИК KP.RU