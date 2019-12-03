Звезда сериала "Сваты" показал архивное фото с семьей
Уроженец Таганрога, актер Федор Добронравов показал как изменились его семья за последние годы. Снимок хештегом "усы надежды" вызывал массу позитивных комментариев от пользователей социальных сетей.
Еще одна фотография знаменитости с женой и двумя маленькими сыновьями пришлась по душе пользователям. Снимок появился в аккаунте, посвященном жизни знаменитостей.
Федор Добронравов с длинными волосами стоит со своей женой и с двумя сыновьями на фоне собора в городе Пальма-де-Майорка. Люди отметили внешнее сходство актера и его детей: "Все очень похожи", "Носы, конечно, детям достались с детства", "Младший ребенок как-то совсем не изменился", "Добронравова с волосами просто не узнать", "Один ребенок похож на маму, а другой - копия отца".
ИСТОЧНИК KP.RU