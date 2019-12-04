2019-12-04T10:02:57+03:00
Общество

ФК «Ростов» потратит почти 4 млн рублей на перелеты команды в Москву

Эти деньги потратят на полет команды туда и обратно
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Команда полетит из аэропорта Платов в Москву. Фото: аэропорт ПлатовКоманда полетит из аэропорта Платов в Москву. Фото: аэропорт Платов
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На сайте госзакупок администрация ФК «Ростов» заказывает организацию перелета футболистов в Москву. Сумма контракте составляет 3,9 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, команда в составе 93 человек 7 декабря в 16:00 планирует улететь в Москву. Футболисты прилетят в донскую столицу уже на следующий день в воскресенье, 8 декабря.

Полет должен быть осуществлен на самолете "Сухой Суперджет 100 SSJ-100". Известно, что заказчик обеспечит доставку пассажиров, груза и багажа в аэропорт отправления за два часа до вылета рейса.

Стоит отметить, что две недели назад футбольный клуб осуществлял подобный перелет. Прошлая поездка была рассчитана на 110 человек. Авиаперелет обошелся клубу в 3,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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