2019-12-04T11:02:31+03:00
Общество

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ возросла до 11,5 тысяч

В регионе ведется активная вакцинация
ГОШЕВ ИГОРЬ
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Прививки от гриппа на Дону получили более 2,1 млн человекПрививки от гриппа на Дону получили более 2,1 млн человекФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На Дону более 11,5 тысячи жителей заболели ОРВИ за минувшую неделю, что почти на 600 человек больше. В Ростове-на-Дону зарегистрировано 3400 случаев заболеваний. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, эпидпорог еще не превышен.

Специалисты не зарегистрировали ни одного слушая гриппа за минувшую неделю. Определены вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие. В донском регионе циркуляция вирусов гриппа не установлена.

Стоит отметить, что в Ростовской области продолжается прививочная компания против гриппа. Более 2,1 млн человек уже получили вакцины, что составляет более 51% населения области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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