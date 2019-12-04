2019-12-04T13:06:04+03:00
Общество

Новые видеокамеры установили на дороге к ростовскому аэропорту Платов

Устройства смогут фиксировать нарушения даже в темное время суток
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Видеокамеры будут фиксировать превышение скоростиВидеокамеры будут фиксировать превышение скоростиФото: Иван МАКЕЕВ
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В Ростовской области на подъездной дороге к аэропорту Платов установили два комплекса фотовидеофиксации «АвтоУраган». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, устройства в тестовом режиме начнут работать на 9-м и 16-м километрах трассы.

Новые камеры будут фиксировать превышение скорости. Специалисты смогут следить за передвижением грузового транспорта и его проездом в запрещенные зоны.

- Задача работы комплексов фотовидеофиксации не наказание, а предупреждение совершения новых правонарушений, - рассказала директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

Сейчас на донских дорогах размещено 358 камер. Количество устройств выросло в два раза. Только за прошлый год на основе данных, полученных с этих устройств, было выписано штрафов на 1,2 млрд рублей, а в первом полугодии 2019 года у недобросовестных автомобилистов взыскали около 700 млн рублей.

Известно, что ростовская администрация готова потратить на обслуживание камер в городе 18 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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