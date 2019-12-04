Плохой отец: пенсионер из Ростовской области зарезал и закопал своего сына

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-04T13:35:48+03:00

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Не самые лучшие отцовские качества продемонстрировал 63-летний житель Шахт, сначала хладнокровно убивший своего сына, а затем со спокойной душой цинично зарывший его труп в ближайшей лесополосе.

«Конфликт поколений» между родственниками произошел 11 октября в частном домовладении, где в вечерний час состоялся диалог на повышенных тонах. Возмущенный непочтительным отношением своего 41-летнего отпрыска пенсионер достал нож и одним ударом в туловище поставил точку в споре.

Ранение оказалось смертельным. Увидев, что сын не дышит, горе-отец решил скрыть следы преступления и вывез тело в посадку, расположенную на окраине города. Там злоумышленник без особого стеснения зарыл свою «кровинушку».

Похоронив убиенного, пенсионер решил обелить свое имя и обратился в правоохранительные органы с заявлением о якобы «пропаже» сына. Однако, хитрость провалилась. Полицейские быстро поняли, что тут не все чисто.

В ходе совместно проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий боевой дедушка был оперативно задержан и заключен под стражу.

Следственным отделом по городу Шахты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области предъявлено обвинение 63-летнему жителю г. Шахты в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU