2019-12-04T14:35:37+03:00
Общество

«Отдал последние ботинки!»: ростовчанин пришел в банк босиком

Мужчина шокировал присутствующих своим видом [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Босой мужчина удивил сотрудников банка. Фото: vk Это Ростов-на-Дону! — Новости""Босой мужчина удивил сотрудников банка. Фото: vk Это Ростов-на-Дону! — Новости""
Изменить размер текста:

В центре донской столицы произошла неоднозначная ситуация. Один из горожан пришел в банк, расположенный на улице Карла Маркса, без обуви. Смелому ростовчанину оказались нипочем первые заморозки и снег.

- Когда оплатил кредит, – прокомментировал снимок автор публикации.

Несмотря на то, что на улице повсюду грязная каша, ноги у мужчины в костюме по какой-то причине оказались чистыми. Люди предположили, что босоногий клиент просто недавно вышел из машины или же своим поступком хотел насолить работникам банка.

Фотографии разлетелись по социальным сетям. Люди стали делиться своими мыслями по поводу внешнего вида мужчины: «Это второй месяц после первого платежа », «Есть движение людей, которые ходят чисто босиком», «Отдал последние ботинки», «Что за ... происходит? Третьего человека за последнюю неделю вижу босого. Может, это массовое помешательство?».

Мужчина не обращал внимания на окружающих. Фото: vk Это Ростов-на-Дону! — Новости""

Мужчина не обращал внимания на окружающих. Фото: vk Это Ростов-на-Дону! — Новости""

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Надеваем кроссовки и на старт!»: В Ростове-на-Дону пройдет новогодний забег
На дороге к аэропорту «Платов» появились «ураганные» камеры
Баста заступился за задержанных фанатов «Спартака»
Плохой отец: пенсионер из Ростовской области зарезал и закопал своего сына
Новые видеокамеры установили на дороге к ростовскому аэропорту Платов
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
В Ростовской области заболеваемость ОРВИ возросла до 11,5 тысяч
ФК «Ростов» потратит почти 4 млн рублей на перелеты команды в Москву
В Ростове нетрезвый злоумышленник под покровом ночи зарезал прохожего на улице
Заждавшиеся снега ростовчане успели налепить снеговиков
Новая решетка ливневки бесследно исчезла в центре Ростова
Ростов украсило граффити с изображением Децла
В Ростове старое дерево разнесло школьное окно
На трассе под Ростовом из-за выпадения снега стали страдать автомобили
В Новочеркасске появится новый больничный комплекс на 900 мест
Звезда сериала "Сваты" показал архивное фото с семьей
Легковушка марки Kia снесла столб на скользком асфальте в Ростове
Пьяный ростовчанин украл машину у своей родственницы и попал в ДТП
Экс-«ВИА Гру» Татьяну Котову шокировал корейский фильм «Паразиты»
В Ростове-на-Дону осудили сторонника террористов за поиск новых людей для запрещенной организации