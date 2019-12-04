«Отдал последние ботинки!»: ростовчанин пришел в банк босиком

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-04T14:35:37+03:00

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В центре донской столицы произошла неоднозначная ситуация. Один из горожан пришел в банк, расположенный на улице Карла Маркса, без обуви. Смелому ростовчанину оказались нипочем первые заморозки и снег.

- Когда оплатил кредит, – прокомментировал снимок автор публикации.

Несмотря на то, что на улице повсюду грязная каша, ноги у мужчины в костюме по какой-то причине оказались чистыми. Люди предположили, что босоногий клиент просто недавно вышел из машины или же своим поступком хотел насолить работникам банка.

Фотографии разлетелись по социальным сетям. Люди стали делиться своими мыслями по поводу внешнего вида мужчины: «Это второй месяц после первого платежа », «Есть движение людей, которые ходят чисто босиком», «Отдал последние ботинки», «Что за ... происходит? Третьего человека за последнюю неделю вижу босого. Может, это массовое помешательство?».

Мужчина не обращал внимания на окружающих. Фото: vk Это Ростов-на-Дону! — Новости""

ИСТОЧНИК KP.RU