2019-12-04T15:46:16+03:00
Общество

На дороге к аэропорту «Платов» появились «ураганные» камеры

Фиксация пока будет осуществляться в тестовом режиме
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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До конца декабря камеры будут работать в тестовом режиме. Фото: donland.ruДо конца декабря камеры будут работать в тестовом режиме. Фото: donland.ru
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На 9-м и 16-м километрах подъездной дороги к ростовскому аэропорту «Платов» установили два новых комплекса фотовидеофиксации «АвтоУраган». Об этом событии информирует пресс-служба областного правительства.

Как уточняется, комплексы будут «приглядывать» за грузовым транспортом и смогут фиксировать проезд большегрузов в зоны, где его движение ограничено.

Помимо этого, «АвтоУраган» имеет продвинутый функционал.

Система не только регистрируют моментальную скорость, но и отслеживают превышение средней скорости движения, фиксируя транспортное средство в начале и конце контролируемого участка. Камеры тестируют до конца месяца.

- Главная задача работы комплексов фотовидеофиксации не наказание, а предупреждение совершения новых правонарушений. Эффективная профилактика поможет свести социальный риск на дорогах до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году, - отметила директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

Всего в Ростовской области по состоянию на 1 декабря установлено 358 приборов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. При этом с 2017 года их общее количество увеличилось в 2,2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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