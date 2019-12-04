На дороге к аэропорту «Платов» появились «ураганные» камеры
На 9-м и 16-м километрах подъездной дороги к ростовскому аэропорту «Платов» установили два новых комплекса фотовидеофиксации «АвтоУраган». Об этом событии информирует пресс-служба областного правительства.
Как уточняется, комплексы будут «приглядывать» за грузовым транспортом и смогут фиксировать проезд большегрузов в зоны, где его движение ограничено.
Помимо этого, «АвтоУраган» имеет продвинутый функционал.
Система не только регистрируют моментальную скорость, но и отслеживают превышение средней скорости движения, фиксируя транспортное средство в начале и конце контролируемого участка. Камеры тестируют до конца месяца.
- Главная задача работы комплексов фотовидеофиксации не наказание, а предупреждение совершения новых правонарушений. Эффективная профилактика поможет свести социальный риск на дорогах до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году, - отметила директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.
Всего в Ростовской области по состоянию на 1 декабря установлено 358 приборов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. При этом с 2017 года их общее количество увеличилось в 2,2 раза.
ИСТОЧНИК KP.RU